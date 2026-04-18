Suat Kılıç: Gülistan Doku Cinayetinde "Dokunulmazlara" Dokunulması, "Adalet"E Dair Umutları Az da Olsa Yeşertmiştir

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç, Gülistan Doku cinayetinde 'dokunulmazlara' dokunulmasının adalet umutlarını artırdığını belirtti. Soruşturma kapsamında tutuklamalar devam ediyor.

(ANKARA) - Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç, "Gülistan Doku cinayetinde 'dokunulmazlara' dokunulması, 'adalet'e dair umutları az da olsa yeşertmiştir. Rojin Kabaiş, Rabia Naz ve çoğu çocuk diğer 'faili meçhul' görünen 'malum' hadiseler için de 'devlet' harekete geçecektir" dedi.

Gülistan Doku soruşturması kapsamında dün Tunceli Adliyesi'ne sevk edilen dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in oğlu Mustafa Türkay Sonel ve koruma polisi Şükrü Eroğlu savcılık ifadesinin ardından tutuklama istemiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Mustafa Türkay Sonel ve Şükrü Eroğlu, tutuklandı. Böylece Gülistan Doku soruşturmasında tutuklu sayısı 10'a yükseldi.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç, konuya ilişkin olarak sosyal medya hesbından yaptığı açıkamada şunları kaydetti:

"Geç de gelse, adalet adalettir; nefestir! Gülistan Doku cinayetinde 'dokunulmazlara' dokunulması, 'adalet'e dair umutları az da olsa yeşertmiştir. Rojin Kabaiş, Rabia Naz ve çoğu çocuk diğer 'faili meçhul' görünen 'malum' hadiseler için de 'devlet' harekete geçecektir!"

Kaynak: ANKA
Mustafa Türkay Sonel, hiçbir şey olmamış gibi hayatına devam etmiş

Hiçbir şey olmamış gibi hayatını yaşamış, lüks tatillerde eğlenmiş
