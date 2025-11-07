Haberler

Suan Rak Parkı: Tayland'ın Kültürel ve Manevi Merkezi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Tayland'ın Nakhon şehrindeki Suan Rak Parkı, kutsal yapıları ve efsanelerle dolu heykelleriyle hem yerli halkın hem de turistlerin ilgisini çekiyor. Park, özellikle 'Ya Mo' heykeli ve doğal yaşamı ile dikkati çekiyor.

NAKHON Tayland'ın Nakhon şehrinin merkezindeki "Suan Rak Parkı" nehir kenarındaki konumu, kutsal yapıları ve efsanelere konu olan heykelleriyle hem yerli halkın hem de turistlerin uğrak noktası haline geldi.

Parkın ortasındaki küçük tapınak alanı, ziyaretçilerin dua edip adak adadıkları, Budist geleneğin izlerini taşıyan manevi bir merkez olarak dikkati çekiyor.

Ziyaretçiler burada tütsü yakarak, çiçek sunarak ve sessizce meditasyon yaparak inançlarını sembolik ritüellerle yaşıyor.

Efsanevi Büyükanne Mo Heykeli

Suan Rak Parkı'ndaki anıtların en önemlisi, halk arasında "Ya Mo" (Büyükanne Mo) olarak bilinen heykele ait. Efsaneye göre, ya Mo, 19. yüzyılda Laos'tan gelen işgalci orduya karşı Nakhon Ratchasima'nın savunmasını organize ederek halkını büyük bir felaketten kurtardı. Bu kahramanlığı dolayısıyla Tayland Kraliyet ailesi tarafından "soyluluk" ünvanıyla onurlandırılan ya Mo, "Leydi Mo" ünvanını aldı.

Bugün ya Mo heykeli, Tay halkı için sadakat, cesaret ve fedakarlığın simgesi kabul ediliyor. Yerel halk, heykelin önünde dua ederek dileklerde bulunuyor, bazıları da Tayland kültüründe önemli bir gelenek olan "saygı dansını" sergiliyor.

Nehirde Gizemli Misafir: Asya Su Monitörü

Parktan geçen nehir, bölgeye canlılık katmakla kalmayıp doğal yaşamın sıkça gözlemlendiği önemli bir alan olarak öne çıkıyor.

Ziyaretçiler, zaman zaman Asya su monitörü (Varanus salvator) ile karşılaşabiliyor. Boyları 2 metreye kadar ulaşabilen bu sürüngenler, Tayland'ın doğal ekosisteminin önemli bir parçasını oluşturuyor. Yerel halk, bu canlıları genellikle "nehir koruyucusu" olarak adlandırıyor.

Uzmanlar, Asya su monitörlerinin insanlara saldırmadığını, çoğunlukla sakin ve zararsız olduklarını belirtiyor. Bundan dolayı park yetkilileri, ziyaretçilere "bu canlıları uzaktan gözlemlemeleri ve doğal yaşam alanlarına saygı göstermeleri" yönünde uyarıda bulunuyor.

Ya Mo heykelinin çevresinde, geleneksel kıyafetleriyle bambudan yapılmış "kaen" adlı Tayland'a özgü nefesli çalgıyı çalan yaşlı bir kadın, bölgeye gelen turistlerin ilgisini çekiyor. Kadının el emeğiyle süslediği enstrümanından çıkan ezgiler, parkın huzurlu atmosferine nostaljik hava katıyor.

???????Tayland kültürünü yaşatan yerel sanatçılar da ziyaretçilere unutulmaz anlar yaşatıyor.

Kaynak: AA / Mustafa Hatipoğlu - Güncel
Polis, öğretmen, doktor! İşte Merkez Bankası'nın tahminine göre yeni memur maaşları

Merkez Bankası'nın tahminine göre memurun maaş tablosu netleşti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Alman model Diana Fast, Miss Universe 2025'ten çekildi ve nedenini açıkladı

Ünlü model yarışmadan çekildiğini duyurdu, nedeni dikkat çekti
DEM Partili Cengiz Çandar: Gece Ankara'daydım, Demirtaş saatler içinde tahliye olabilir

"Gece Ankara'daydım" deyip Demirtaş'la ilgili son haberi verdi
Villadaki sır ölümlerde yeni detay! İki gencin kanında karbonmonoksit çıktı

Villadaki sır ölümlerde yeni detay! İki gencin kanından çıktı
Milan Skriniar'dan maç sonuna damga vuran sözler: Hakem bana dedi ki...

Skriniar'dan maç sonuna damga vuran sözler: Hakem bana dedi ki...
Alman model Diana Fast, Miss Universe 2025'ten çekildi ve nedenini açıkladı

Ünlü model yarışmadan çekildiğini duyurdu, nedeni dikkat çekti
Fenerbahçe'de kadro dışı kalan İrfan hakkında sürpriz karar

Kadro dışı kalan İrfan hakkında sürpriz karar
İngiltere, Suriye Cumhurbaşkanı Şara'ya uygulanan yaptırımları kaldırdı

Komşu için yeni dönem başlıyor! Avrupa ülkesinden kritik Şara kararı
Gözaltına alınan eski Kasımpaşaspor Başkanı Fatih Saraç serbest bırakıldı

Bahis soruşturmasında gözaltına alınan kulüp başkanı için karar çıktı
İrem Derici ve DJ Melih Kunukçu ayrıldı mı? Son hamlesi kafa karıştırdı

İrem Derici'den olay yaratan hamle! Herkes aynı soruyu soruyor
Trump talimat verdi! ABD ordusu Nijerya'ya saldırı için 3 farklı plan hazırladı

Trump talimat verdi, ABD ordusu o ülkeyi vurmak için hazırlığa başladı
Merkez Bankası Başkanı Karahan: Kira enflasyonu düşecek

Paranın patronundan milyonlarca kiracının yüzünü güldürecek mesaj
Endonezya'da camide cuma namazı sırasında patlama: 54 yaralı

Ülke şokta! Cuma namazı kana bulandı, onlarca yaralı var
Taraftarlar merakla bekliyordu! Kerem'in neden oynamadığı ortaya çıktı

Taraftarlar merakla bekliyordu! Kerem'in neden oynamadığı ortaya çıktı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.