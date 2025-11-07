Suan Rak Parkı: Tayland'ın Kültürel ve Manevi Merkezi

NAKHON Tayland'ın Nakhon şehrinin merkezindeki "Suan Rak Parkı" nehir kenarındaki konumu, kutsal yapıları ve efsanelere konu olan heykelleriyle hem yerli halkın hem de turistlerin uğrak noktası haline geldi.

Parkın ortasındaki küçük tapınak alanı, ziyaretçilerin dua edip adak adadıkları, Budist geleneğin izlerini taşıyan manevi bir merkez olarak dikkati çekiyor.

Ziyaretçiler burada tütsü yakarak, çiçek sunarak ve sessizce meditasyon yaparak inançlarını sembolik ritüellerle yaşıyor.

Efsanevi Büyükanne Mo Heykeli

Suan Rak Parkı'ndaki anıtların en önemlisi, halk arasında "Ya Mo" (Büyükanne Mo) olarak bilinen heykele ait. Efsaneye göre, ya Mo, 19. yüzyılda Laos'tan gelen işgalci orduya karşı Nakhon Ratchasima'nın savunmasını organize ederek halkını büyük bir felaketten kurtardı. Bu kahramanlığı dolayısıyla Tayland Kraliyet ailesi tarafından "soyluluk" ünvanıyla onurlandırılan ya Mo, "Leydi Mo" ünvanını aldı.

Bugün ya Mo heykeli, Tay halkı için sadakat, cesaret ve fedakarlığın simgesi kabul ediliyor. Yerel halk, heykelin önünde dua ederek dileklerde bulunuyor, bazıları da Tayland kültüründe önemli bir gelenek olan "saygı dansını" sergiliyor.

Nehirde Gizemli Misafir: Asya Su Monitörü

Parktan geçen nehir, bölgeye canlılık katmakla kalmayıp doğal yaşamın sıkça gözlemlendiği önemli bir alan olarak öne çıkıyor.

Ziyaretçiler, zaman zaman Asya su monitörü (Varanus salvator) ile karşılaşabiliyor. Boyları 2 metreye kadar ulaşabilen bu sürüngenler, Tayland'ın doğal ekosisteminin önemli bir parçasını oluşturuyor. Yerel halk, bu canlıları genellikle "nehir koruyucusu" olarak adlandırıyor.

Uzmanlar, Asya su monitörlerinin insanlara saldırmadığını, çoğunlukla sakin ve zararsız olduklarını belirtiyor. Bundan dolayı park yetkilileri, ziyaretçilere "bu canlıları uzaktan gözlemlemeleri ve doğal yaşam alanlarına saygı göstermeleri" yönünde uyarıda bulunuyor.

Ya Mo heykelinin çevresinde, geleneksel kıyafetleriyle bambudan yapılmış "kaen" adlı Tayland'a özgü nefesli çalgıyı çalan yaşlı bir kadın, bölgeye gelen turistlerin ilgisini çekiyor. Kadının el emeğiyle süslediği enstrümanından çıkan ezgiler, parkın huzurlu atmosferine nostaljik hava katıyor.

???????Tayland kültürünü yaşatan yerel sanatçılar da ziyaretçilere unutulmaz anlar yaşatıyor.