"Su ister misin" sorusuna "Yok daha muayene olmadım" diyen Hazal Mersin'de iyileşiyor Hatay'da enkazdan çıkarılınca su istermisin sorusuna 'Yok daha muayene olmadım' diyen 5 yaşındaki Hazal getirildiği Mersin Tarsus'taki hastanede tedavisine devam ediliyor.

"Su ister misin" sorusuna "Yok daha muayene olmadım" diyen Hazal Mersin'de iyileşiyor

MERSİN - Hatay'da enkazdan çıkarılınca su istermisin sorusuna 'Yok daha muayene olmadım' diyen 5 yaşındaki Hazal getirildiği Mersin Tarsus'taki hastanede tedavisine devam ediliyor.

Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremler de en çok zarar gören illerden birisi de Hatay oldu. Hatay'ın bir çok noktasında arama kurtarma çalışmaları sürerken, yaralı kurtulan ve farklı illere sevk edilenlerin tedavileri sürüyor. Merkez Antakya ilçesi Odabaşı Mahallesi'ndeki evlerinde annesi Betül Güner ile 5 yaşındaki Hazal'da binanın çökmesi ile enkaz altında kaldı. Ekiplerin çalışmasıyla 72 saat sonra annesiyle birlikte kurtarılan Hazal, ekiplerin su istermisin sorusuna,"'Yok daha muayene olmadım' demesiyle dikkat çekmişti. İskenderun'dan deniz yoluyla Mersin'e getirilen Hazal'ın tedavisi Tarsus Devlet Hastanesi'nde yapılıyor.

Sağlık ekiplerinin yakından ilgilendiği anne ve Hazal'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.