Almanya'nın Stuttgart kentindeki büyük çaplı elektrik kesintisi giderildi

Almanya'nın Stuttgart kentinde büyük çaplı elektrik kesintisine yol açan arızanın giderilmesiyle durumun normale döndüğü bildirildi.

Stuttgart polisinin ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, şehirde öğleden önce enerji kesintisinin yaşandığı, çok sayıda trafik lambasının çalışmadığı ve büyük kavşakların da durumdan etkilendiği belirtildi.

Alman Haber Ajansı (DPA) da şehirdeki çok sayıda ofiste internetin de geçici olarak kesildiğini bildirdi.

Haberde, tramvay hattında da enerji kesintisinin olduğu, bir yolcunun, "Elektrik kesintisinin olduğu ve birkaç dakika içinde (tramvayın) yeniden hareket edeceğine ilişkin anons yapıldığını" söylediği aktarıldı.

Şehirdeki itfaiyecilerin de kesintiden etkilendikleri ve durumu netleştirmeye çalıştıkları kaydedildi.

Enerji tedariki yeniden kesintisiz devam ediyor

Elektrik şebekesinin işletmecisi Stuttgart Netze'den yapılan yazılı açıklamada yüksek gerilim hattında kısa süreli voltaj düşüklüğünün olduğu, sorunun çok kısa sürede giderildiği bildirildi.

Açıklamada Stuttgart'taki elektrik tedarikinin yeniden kesintisiz ve istikrarlı şekilde devam ettiği belirtildi.

Stuttgart polisi de trafik lambalarının birçoğunun tekrar çalıştığını ve durumun normale döndüğünü bildirdi.

Yaklaşık 600 bin nüfuslu Stuttgart, Almanya'nın güneybatısındaki Baden-Württemberg eyaletinde yer alıyor.

Almanya'nın başkenti Berlin'de de 3 Ocak'ta enerji kesintisi yaşanmış ve 100 binden fazla kişi elektriksiz kalmıştı.

Kentin elektrik dağıtım şirketi Stromnetz Berlin, ancak beşinci günün sonunda tüm abonelere yeniden enerji sağlayabilmişti.