Stüdyoda ilginç anlar! Program esnasında &quot;cin çıkarma seansı&quot; düzenlediler - Haberler

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Stüdyoda ilginç anlar! Program esnasında "cin çıkarma seansı" düzenlediler

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Beyaz TV'deki Her Açıdan programının Youtube'da yayınlanan bir bölümüne katılan ve "Metafizik uzmanı" olduğunu dile getiren konuk, yayın sırasında ilginç hareketler yaparak "cin çıkarma seansı" yaptı.

Beyaz TV'deki "Her Açıdan" programının stüdyosunda ilginç anlar yaşandı. Sercan Kahveci'nin sunuculuğunu yaptığı programın Youtube'da yayınlanan bir bölümünde kendisi "Metafizik uzmanı" olarak tanıtan bir konuk yer aldı.

"BU BUÇUK DAKİKADA ÇIKARTIRIM"

İçine cin girdiğini düşünenlerin kendisine başvurması gerektiğini söyleyen konuk, "Bir buçuk dakikada çıkartırım, kahvemi çayımı içer giderler" ifadelerini kullandı.

Stüdyoda ilginç anlar! Program esnasında 'cin çıkarma seansı' düzenlediler

PROGRAMDA "CİN ÇIKARMA SEANSI" YAPTI

Daha sonra "cin çıkarma seansı" olarak tarif ederek yayın esnasında bazı cümleler kurup çeşitli hareketler yapan konuk, "Şimdi hissediyorlar" diyerek seansın başarılı geçtiğini belirtti.

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