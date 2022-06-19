Stüdyoda ilginç anlar! Program esnasında 'cin çıkarma seansı' düzenlediler

Beyaz TV'deki "Her Açıdan" programının stüdyosunda ilginç anlar yaşandı. Sercan Kahveci'nin sunuculuğunu yaptığı programın Youtube'da yayınlanan bir bölümünde kendisi "Metafizik uzmanı" olarak tanıtan bir konuk yer aldı.

"BU BUÇUK DAKİKADA ÇIKARTIRIM"

İçine cin girdiğini düşünenlerin kendisine başvurması gerektiğini söyleyen konuk, "Bir buçuk dakikada çıkartırım, kahvemi çayımı içer giderler" ifadelerini kullandı.

PROGRAMDA "CİN ÇIKARMA SEANSI" YAPTI

Daha sonra "cin çıkarma seansı" olarak tarif ederek yayın esnasında bazı cümleler kurup çeşitli hareketler yapan konuk, "Şimdi hissediyorlar" diyerek seansın başarılı geçtiğini belirtti.

Haberler.com - Güncel