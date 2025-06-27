Star Wars'un İkinci Filmi Açıkhava Tiyatrosunda Canlı Orkestra ile Gösterildi

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Bilim kurgu sinemasının klasiklerinden 'Star Wars: The Empire Strikes Back', Harbiye Açıkhava Tiyatrosu'nda İstanbul Film Orkestrası'nın eşliğinde canlı performansla izleyicilere sunuldu. Orkestrayı şef David Mahoney yönetti.

Bilim kurgu sinemasının etkileyici serilerinden Star Wars'un ikinci filmi "The Empire Strikes Back", Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'nda izleyicilerle buluştu.

Piu Entertainment organizasyonuyla gerçekleştirilen "Movies in Concert" etkinlikleri kapsamında, İstanbul Film Orkestrası eşliğinde sinema ve canlı müziği bir araya getiren etkinlikte, orkestrayı şef David Mahoney yönetti.

Mahoney konser öncesinde, sinemaseverleri Türkçe olarak "Hepiniz hoş geldiniz." diye selamladı. Etkinliğe, sinemaseverler renkli kostümlerle katıldı.

Besteci John Williams'ın unutulmaz müzikleri, 100 kişilik orkestra tarafından canlı olarak seslendirilirken, dev beyaz perdede filmin tamamı orijinal dilinde İngilizce olarak Türkçe alt yazılı gösterildi.

Williams, "En İyi Orijinal Film Müziği" dalında Akademi Ödülü kazandığı 1977 yapımı "Star Wars: Yeni Bir Umut'tan" başlayarak Star Wars efsanesinin dokuz filminin de müziklerini yaptı, bazı filmlerin müzikleriyle de "En İyi Orijinal Film Müziği" dalında aday gösterildi.

Film müzikleri orkestrası yönetimindeki en önemli isimlerden biri olan, Klasik Brit Ödülü sahibi İngiliz orkestra şefi David Mahoney ise bugüne kadar önemli pek çok konserde orkestra şefi olarak yer aldı.

Kaynak: AA / Özlem Limon - Güncel
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