Stajyer Genç, Heimlich Manevrası ile Kurtarıldı

Stajyer Genç, Heimlich Manevrası ile Kurtarıldı
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Ordu'da staj yapan 15 yaşındaki Salim Can Ateş, yediği eriğin parçasının nefes borusuna kaçması sonucu boğulma tehlikesi geçirdi. İş yeri sahibi Bekir Bayar'ın hızlı müdahalesi ile kurtarıldı.

ORDU'da staj yaptığı iş yerinde yediği eriğin parçası nefes borusuna kaçan Salim Can Ateş'i (15), iş yeri sahibi Bekir Bayar (33) Heimlich manevrasıyla kurtardı. O anlar, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Fatsa ilçesi Mustafa Kemal Paşa Mahallesi'ndeki bir iş yerinde staj yapan Salim Can Ateş, dün saat 17.00 sıralarında erik yerken bir parçası nefes borusuna kaçtı. Nefes almakta zorlanan Ateş, iş yeri sahibi Bekir Bayar'ın odasına geldi. Durumu fark eden Bayar, hemen yaptığı Heimlich manevrası ile Ateş'i kurtardı. O anlar, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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