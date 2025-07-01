Staj için gittiği yerde şok yaşadı! Şirketin isteği çileden çıkarır

Staj için gittiği yerde şok yaşadı! Şirketin isteği çileden çıkarır
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Staj için gittiği yerde şok yaşadı! Şirketin isteği çileden çıkarır
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Staj görüşmesine giden bir genç kız, şirkette hayatının şokunu yaşadı. Şirketin stajyerlerden para istediğini söyleyen genç, "Hayatımda ilk kez bir iş yerinin stajyere para verdiğini değil, ondan para aldığını duydum." dedi.

Bir şirkete staj görüşmesine giden gencin, yaşadıklarını anlattığı video gündem oldu. Genç kız, şirkete gittiğinde para almayı beklerken hayatının şokunu yaşadı.

ŞİRKET, STAJ İÇİN PARA İSTEDİ

İddiaya göre söz konusu şirket, genç kıza maaş vermek yerine, staj karşılığında para istedi. Yaşadığı şaşkınlığı anlatan genç kız, "Hayatımda ilk kez bir iş yerinin stajyere para verdiğini değil, ondan para aldığını duydum."

Genç, sözlerini şu şekilde sürdürdü: "Mülakattan kabul alınması halinde, staja başlamak için bir eğitim paketini almak zorunda olduğumuzu söylediler. Bu size uymazsa şu anda toplantıdan ayrılabilirsiniz dediler. İlanda da kesinlikle böyle bir şey yazmıyordu.""

Kaynak: Haberler.com / Güncel
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