St. Petersburg'da Otomobil Patlaması: Asker Hayatını Kaybetti
St. Petersburg'un Slavyanka bölgesinde bir otomobilde meydana gelen patlamada bir askeri personel hayatını kaybetti, eşi yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Soruşturma başlatıldı, patlamanın nedeni henüz açıklanmadı.
Rusya'nın St. Petersburg şehrinde bir otomobilde meydana gelen patlamada askeri personel hayatını kaybetti, eşi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.
Rusya Soruşturma Komitesinin St. Petersburg biriminden yapılan yazılı açıklamada, şehrin Slavyanka bölgesinde bir otomobilin patladığı belirtildi.
Patlamada, Rusya'daki askeri birliklerden birinde görev yapan personelin hayatını kaybettiği bilgisine yer verilen açıklamada, araçta bulunan eşinin ise yaralanarak hastaneye kaldırıldığı bildirildi.
Yaralı kadının tedavisinin sürdüğü aktarılan açıklamada, olaya ilişkin soruşturma başlatıldığı kaydedildi.
Patlamanın nedenine ilişkin henüz bilgi paylaşılmadı.