Sri Lanka'da Esala Perahera Festivali Coşkuyla Kutlandı

Sri Lanka'da Esala Perahera Festivali Coşkuyla Kutlandı
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Kandy kentinde geleneksel kostümler giyen sanatçılar, dans ve davul performansları ile Esala Perahera Festivali'ni kutladı. 1000 yıllık geçmişe sahip bu Budist festivali, 30 Temmuz - 9 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirildi.

KANDY, 6 Ağustos (Xinhua) -- Sri Lanka'nın Kandy kentinde geleneksel kostümler giyen sanatçılar dans ve davul performansları eşliğinde Esala Perahera Festivali'ni kutladı.

1000 yılı aşkın bir geçmişe sahip olan en görkemli Budist festivallerinden Esala Perahera, bu yıl 30 Temmuz - 9 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştiriliyor.

Kaynak: Xinhua / Güncel
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