Sri Lanka'da Esala Perahera Festivali Coşkuyla Kutlandı

KANDY, 6 Ağustos (Xinhua) -- Sri Lanka'nın Kandy kentinde geleneksel kostümler giyen sanatçılar dans ve davul performansları eşliğinde Esala Perahera Festivali'ni kutladı.

1000 yılı aşkın bir geçmişe sahip olan en görkemli Budist festivallerinden Esala Perahera, bu yıl 30 Temmuz - 9 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştiriliyor.