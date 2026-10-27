Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Sri Lanka'da Eğitim Bakanlığı olumsuz hava nedeniyle tüm okullarda eğitime ara verdi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Sri Lanka'da Eğitim Bakanlığı olumsuz hava nedeniyle tüm okullarda eğitime ara verdi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sri Lanka'da olumsuz hava koşulları nedeniyle salı günü ülke genelindeki okullarda eğitime ara verildi. Eğitim Bakanlığı kararın öğrenci ve okul personelinin güvenliği için alındığını belirtti; ülkede şiddetli yağışlar nedeniyle sel ve toprak kayması uyarıları yapılıyor.

KOLOMBO, 27 Ekim (Xinhua) -- Sri Lanka'da olumsuz hava koşulları nedeniyle salı günü ülke genelindeki okullarda eğitime ara verildi.

Eğitim Bakanlığı salı günü yaptığı açıklamada, kararın öğrencilerin ve okul personelinin güvenliğini sağlamak amacıyla alındığını belirtti.

Bengal Körfezi'ndeki "Arnab" siklonik fırtınanın dolaylı etkisi altında kalmaya devam eden Sri Lanka'da, son günlerdeki şiddetli yağışlar nedeniyle birçok bölgede sel ve toprak kayması uyarıları yapıldı.

Kaynak: Xinhua
Bu haber 50 sitede yayınlandı.
Uğurcan Çakır'dan Ederson için bomba yorum

Ederson için yaptığı yorum bomba
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Pelin Karahan'ın para biriktirme yöntemi şaşırttı! Sırrını açıkladı

Ünlü oyuncu para biriktirme sırrını açıkladı: Ev de araba da aldım
Cadılar Bayramı'nda ırkçılık rezaleti! Ağızlarından zehir saçtılar

Polis ekiplerini harekete geçiren görüntü
Antalya'da görülmemiş felaket! 4 işçi öldü, valinin sözleri şaşırttı

Görülmemiş felaket! 4 işçi hayatını kaybetti, valinin sözleri şaşırttı
Ürdün'den Suriye'ye hava harekatı! Savaş uçakları bomba yağdırdı

Türkiye'nin yanı başına bomba yağdı! Çok sayıda ölü ve yaralı var
Japonya'dan tüm vatandaşlara acil çağrı: Stok yapın

Tüm ülkeye acil çağrı! Gıda ve su stoklayın
Daltonlar suç örgütüne operasyon! 85 şüpheli gözaltına alındı

Daltonlar'a ağır darbe! WhatsApp mesajları sonrası düğmeye basıldı
Müge Anlı'da biyolojik babasını arayan Hamid Yorulmaz’ın babası belli oldu

Hikayesiyle Türkiye’yi ekrana kilitleyen Hamid’in babası belli oldu