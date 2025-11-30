Sri Lanka'da Ditwah Kasırgası: 159 Ölü, 203 Kayıp
Sri Lanka'da etkili olan Ditwah Kasırgası nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 159'a ulaşırken, 203 kişiden haber alınamıyor. Kasırgadan 25 ilçede 834.000 kişi etkilendi ve olağanüstü hal ilan edildi.
KOLOMBO, 30 Kasım (Xinhua) -- Sri Lanka'da son günlerde etkili olan Ditwah Kasırgası nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 159'a yükselirken, 203 kişiden haber alınamıyor.
Sri Lanka Afet Yönetim Merkezi, kasırgadan 25 ilçede yaklaşık 834.000 kişinin etkilendiğini duyurdu.
Sri Lanka Cumhurbaşkanı Anura Kumara Dissanayake, ülkenin son yıllardaki en şiddetli hava felaketlerinden biriyle karşı karşıya olduğunu belirterek olağanüstü hal ilan etti.
Yetkililer, tahliye edilenleri barındırmak üzere 919 güvenlik merkezi kurdu.
Kaynak: Xinhua / Güncel