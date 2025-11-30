Haberler

Sri Lanka'da Ditwah Kasırgası: 159 Ölü, 203 Kayıp

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sri Lanka'da etkili olan Ditwah Kasırgası nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 159'a ulaşırken, 203 kişiden haber alınamıyor. Kasırgadan 25 ilçede 834.000 kişi etkilendi ve olağanüstü hal ilan edildi.

KOLOMBO, 30 Kasım (Xinhua) -- Sri Lanka'da son günlerde etkili olan Ditwah Kasırgası nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 159'a yükselirken, 203 kişiden haber alınamıyor.

Sri Lanka Afet Yönetim Merkezi, kasırgadan 25 ilçede yaklaşık 834.000 kişinin etkilendiğini duyurdu.

Sri Lanka Cumhurbaşkanı Anura Kumara Dissanayake, ülkenin son yıllardaki en şiddetli hava felaketlerinden biriyle karşı karşıya olduğunu belirterek olağanüstü hal ilan etti.

Yetkililer, tahliye edilenleri barındırmak üzere 919 güvenlik merkezi kurdu.

Kaynak: Xinhua / Güncel
Papa'nın Türkiye ziyareti kriz çıkardı! MHP'nin ardından bir tepki de Destici'den

MHP'den sonra bir sert tepki de Destici'den: Bunun adı hesaplaşmadır
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Karın ağrısı şikayetiyle gitti, safra kesesinden 20 bin taş çıkarıldı

Karın ağrısı şikayetiyle gitti, çıkanları sağlık ekibi dahi sayamadı
Papa 14. Leo'nun İznik ayini MHP'yi kızdırdı! Çok sert tepki

Papa 14. Leo'nun İznik ayini MHP'yi kızdırdı! Çok sert tepki
88. dakikada geride olan Benfica'dan muhteşem geri dönüş

88. dakikada 1-0 olan maçın son anlarında neler oldu neler
Zelenski canlı yayındayken bomba alarmı verildi! Korku içinde binayı boşalttılar

Canlı yayında büyük panik! Alarm verilince apar topar binadan kaçtılar
Karın ağrısı şikayetiyle gitti, safra kesesinden 20 bin taş çıkarıldı

Karın ağrısı şikayetiyle gitti, çıkanları sağlık ekibi dahi sayamadı
Ukrayna, Karadeniz'deki iki gemiye saldırı anını paylaştı

Karadeniz'deki saldırıyı o ülke üstlendi! Görüntüleri de yayınladılar
Eski gelinini öldürüp tıraş olmuştu! Cezaevinde kendini astı

Eski gelinini öldürüp tıraş olmuştu! Cezaevinde kendini astı
Erkek kuaföründe silahlı çatışma çıktı! Bilanço ağır

Silahlı çatışma çıktı! Kavganın adresi bir hayli ilginç
Avustralya Başbakanı Albanese, Jodie Haydon ile evlenerek görevi başındayken nikah kıyan ilk isim oldu

Başbakan dünyaevine girdi, bu evlilik ülkede bir ilki getirdi
Olay yaratan fotoğraf karesi sonrası Mehmet Ağar sessizliğini bozdu

'Derin masa'da ne konuşuldu? Gözlerin çevrildiği Ağar'dan ses var
Koca kent bu olayla çalkalanıyor! Üç akşam yemeği için belediye kasasından 1,3 milyon TL ödeme yapılmış

Üç akşam yemeği için belediye kasasından 1,3 milyon TL ödeme yapılmış
Özgür Özel yeniden CHP Genel Başkanı seçildi

Özgür Özel yeniden Genel Başkan seçildi! İşte aldığı oy sayısı
26 yıllık öğretmenin hayatını karartan hata! Ailesi terk etti, çocuk gibi ağladı

26 yıllık öğretmenin hayatını karartan hata! Çocuk gibi ağladı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.