Albüm: Sri Lanka'da Dang Hummasıyla Mücadele Kapsamında Denetimler Artırıldı
Sri Lankalı sağlık yetkilileri, üç gün sürecek Ulusal Dang Humması Sivrisinek Kontrol Programı'nın ilk gününde 70.000'den fazla noktada denetim yaptı. Bu yıl dang humması nedeniyle 20 kişi hayatını kaybetti, 36.168 vaka kaydedildi.
KOLOMBO, 9 Haziran (Xinhua) -- Sri Lankalı sağlık yetkilileri, pazartesi günü başlayan ve üç gün sürecek olan Ulusal Dang Humması Sivrisinek Kontrol Programı'nın ilk gününde 70.000'den fazla noktada denetim gerçekleştirdi.
Sağlık ve Kitle İletişim Bakanlığı'nın salı günü yaptığı açıklamaya göre, ülkede bu yıl dang humması nedeniyle şimdiye kadar 20 can kaybı ile 36.168 vaka kaydedildi.
Kaynak: Xinhua