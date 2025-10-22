Haberler

Sri Lanka'da Dang Humması Vakaları Artıyor

Sri Lanka'da 1 Ocak - 20 Ekim 2023 tarihleri arasında 40 binden fazla dang humması vakası kaydedildi. Ulusal Dang Humması Kontrol Birimi, vakaların çoğunun Batı eyaletinde görüldüğünü ve 22 ölüm olayının yaşandığını bildirdi.

KOLOMBO, 22 Ekim (Xinhua) -- Sri Lanka'da 1 Ocak tarihinden 20 Ekim pazartesi gününe kadar 40.000'den fazla kişiye dang humması tanısı konuldu.

Ulusal Dang Humması Kontrol Birimi'nden Toplum Sağlığı Uzmanı Prashila Samaraweera, toplam 40.633 dang humması vakası bildirildiğini belirterek, vakaların çoğunun Sri Lanka'nın en kalabalık bölgesi olan Batı eyaletinde kaydedildiğini de açıkladı.

Bu süre zarfında dang humması sebebiyle 22 can kaybı vakası bildirildiğini kaydeden Samaraweera, hastalığa neden olan sivrisineklerin çoğunun okullar, devlet kurumları, ibadethaneler ve terk edilmiş arazi ve binalarda üreme alanları oluşturduğunu belirtti.

Ulusal Dang Humması Kontrol Birimi verilerine göre, 2024 yılında Sri Lanka'da yaklaşık 50.000 dang humması vakası bildirilmiş ve 24 kişi hayatını kaybetmişti.

Kaynak: Xinhua / Güncel
