Sri Lanka'da 2. Çin Yemekleri Karnavalı Düzenlendi

KOLOMBO, 22 Kasım (Xinhua) -- Sri Lanka'nın başkenti Kolombo'da düzenlenen 2. Çin Yemekleri Karnavalı ve Çin- Sri Lanka Kültür Gösterisi sırasında Çin yemekleri hazırlayan insanlar, 20 Kasım 2025.

Sri Lanka'nın başkenti Kolombo'da perşembe ve cuma günü düzenlenen etkinlik, iki ülke arasındaki kültürel bağların güçlenmesine katkıda bulundu.

Etkinlik sırasında Çin, Sri Lanka ve diğer ülkelerden gelen ekipler geleneksel danslar, Çin dövüş sanatları ve çeşitli diğer gösterileri içeren performanslar sergiledi. (Fotoğraf: Thilina Kaluthotage/Xinhua)