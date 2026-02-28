Haberler

Türkiye Diyanet Vakfı, Srebrenitsa'da iftar programı düzenledi

Türkiye Diyanet Vakfı, Srebrenitsa'da iftar programı düzenledi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), Saraybosna Büyükelçiliği Din Hizmetleri Müşavirliği desteğiyle Srebrenitsa'da iftar programı düzenledi. 100 kişiye iftar verilirken, programın kardeşlik bağlarını pekiştirdiği ifade edildi.

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) tarafından Srebrenitsa'da iftar programı düzenlendi.

Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçiliği Din Hizmetleri Müşavirliği desteğiyle organize edilen programda 100 kişiye iftar verildi.

Saraybosna Din Hizmetleri Müşaviri Mustafa Güvenç, yaptığı konuşmada, TDV'nin ramazan boyunca Bosna Hersek'te çeşitli programlar gerçekleştirdiğini belirtti.

Güvenç, Srebrenitsa'da düzenlenen iftar programının kardeşlik bağlarını pekiştirdiğini söyledi.

İftar sofrasında Bosna Hersekli kardeşleriyle bir araya gelmekten büyük memnuniyet duyduklarını vurgulayan Güvenç, "Ramazan ayı gönüllerin birleştiği bir zaman dilimi. Aynı dili konuşmasak da gönül dilimiz bir. Bu sofralar Türkiye ile Bosna Hersek arasındaki kardeşliğin en güzel göstergesidir." ifadelerini kullandı.

Türk halkının emanetlerini Srebrenitsa'daki ihtiyaç sahiplerine ulaştırmaya devam edeceklerine işaret eden Güvenç, ramazanın paylaşma ve dayanışma ruhunun bu programla bir kez daha hissedildiğini kaydetti.

İftardan sonra TDV'nin hazırladığı gıda kolileri ihtiyaç sahiplerine dağıtıldı.

Kaynak: AA / İsmail Özdemir
Netanyahu: Hamaney ölmüş olabilir

Hamaney öldürüldü mü? Yeni açıklama Netanyahu'dan geldi
İran Kızılayı: 24 ildeki saldırılarda 201 kişi hayatını kaybetti

İran'da bilanço şimdiden ağır! 24 şehirde çok sayıda can kaybı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Alevler gökyüzüne yükseldi! İran Bahreyn'deki gökdeleni böyle vurdu

Hedef alınan gökdelende şiddetli patlama! İşte o anlar
Altında savaş dopingi: Kapalıçarşı'da gramın fiyatını görenler inanamıyor

Altında savaş dopingi: Kapalıçarşı'da gramın fiyatını görenler inanamıyor
IFAB, futbola getirilen yeni kuralları açıkladı! Çarpıcı değişiklikler var

Futbola yeni kurallar geldi! İşte yapılan tüm değişiklikler
Trump'ın en sert muhalifi, İran saldırısına karşı çıktı

Trump'ın en sert muhalifi sözünü yine sakınmadı
Alevler gökyüzüne yükseldi! İran Bahreyn'deki gökdeleni böyle vurdu

Hedef alınan gökdelende şiddetli patlama! İşte o anlar
İran füzesi İsrail'de otobüs terminalini vurdu

Görüntü İran'dan değil İsrail'den
15 dakika içinde 3-0'dan geri döndükleri maçta 90+3'te dramatik son

15 dakikada 3-0'dan geri döndüler, 90+3'te dramatik son