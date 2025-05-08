Spiritua: Shakespeare'in Trajedileri Modern Bir Yorumla Sahnelenecek

HABER: Hilal SOLMAZ

(İSTANBUL)- William Shakespeare'in beş büyük tragedyasını farklı bir yorumla sahneye taşıyan Spiritua, 21-22 Mayıs günlerinde Grand Pera Emek Sahnesi'nde ilk kez izleyiciyle buluşacak. Popüler şarkılar, dans ve teknolojiyle bezenmiş sahne tasarımıyla dikkat çeken yapım, yeni nesil tiyatro izleyicisine hitap eden özgün bir performans sunuyor.

Yapımcılığını İdil Türkmenoğlu'nun üstlendiği, Arda Aydın'ın yazıp yönettiği Spiritua, 21-22 Mayıs tarihlerinde Grand Pera Emek Sahnesi'nde ilk kez izleyiciyle buluşacak

Hamlet, Macbeth, Othello, Kral Lear ve III. Richard'ın yanı sıra Truva Savaşı'nın destansı anlatımı, 45 çocuk ve gencin enerjisiyle sahnede canlanıyor. Oyuncuların tamamı, yedi yıldır faaliyet gösteren sosyal bir sanat girişiminin bünyesinde eğitim alan profesyonel gençlerden oluşuyor. Kadroda ayrıca geçtiğimiz yıl 49. İsmet Küntay Tiyatro Ödülleri'nde "Yılın En Başarılı Çocuk ve Gençlik Oyunu" seçilen Dolap müzikalinin oyuncuları da yer alıyor.

Spiritua, alışılagelmiş sahne dilini dönüştürerek popüler kültürü sahne sanatlarıyla buluşturuyor. Sahnedeki performanslar; özgün koreografiler, en yenisi 20 yıllık olan popüler şarkılarla zenginleşirken, izleyiciyi cep telefonunu sadece sahneyi çekmek için kullanacağı, görsel ve işitsel bir deneyime davet ediyor.

Yoğun bir hazırlık sürecinin ardından sahneye taşınan proje, genç oyuncuların karakterlerine derinlemesine hakimiyeti ve detaylı koreografi çalışmalarıyla dikkat çekiyor.

Türkmenoğlu ve Aydın daha önce "Bir Yaz Gecesi Rüyası", "İlelebet" ve "Dolap" gibi ses getiren yapımlara da hayat vermişti.