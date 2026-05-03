Spil Dağı'na mayısta kar yağdı

MANİSA'da gece saatlerinde başlayan ve sabah saatlerinde de etkisini sürdüren kar yağışı nedeniyle Spil Dağı Milli Parkı yeniden beyaza büründü.

Kentte hava sıcaklıklarının ani düşüşüyle birlikte yüksek kesimlerde kar yağışı etkili oldu. 1517 metre rakımlı Spil Dağı Milli Parkı, mayıs ayında karla kaplandı. Yer yer kar kalınlığı 10 santimetreye ulaştı. Gece başlayan sabah saatlerinde etkisini arttıran kar yağışı, bölgede görsel şölen oluşturdu.

Öte yandan Manisa Büyükşehir Belediyesi ekipleri, olası buzlanma ve ulaşımda aksamalara karşı Spil Dağı yolunda hazır bekletildi. Yetkililer, sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
