Spiker Ela Rümeysa Cebeci Tutuklandı

(İSTANBUL) - İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında şüpheli spiker Ela Rümeysa Cebeci, "uyuşturucu madde kullanımını kolaylaştırmak" suçundan tutuklandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında şüpheli Ela Rümeysa Cebeci'nin tutuklandığını bildirdi.

Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, "uyuşturucu madde temin etme, kullanımını kolaylaştırma ve kullanma" suçları kapsamında yürütülen soruşturmada, şüpheli hakkında elde edilen ek deliller doğrultusunda bugün savunması alındı.

Savunmanın ardından Ela Rümeysa Cebeci, "uyuşturucu madde kullanımını kolaylaştırmak" suçundan sevk edildiği Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanarak Bakırköy Cezaevine gönderildi.