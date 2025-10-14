SpaceX'in Starship Roketi 11. Test Uçuşunu Başarıyla Gerçekleştirdi

ABD'li milyarder Elon Musk'ın sahibi olduğu SpaceX firmasına ait Starship roketi, 11'inci test uçuşunu başarıyla gerçekleştirdi.

SpaceX, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından, test uçuşunun detaylarını paylaştı.

Buna göre, Texas eyaletindeki Starbase tesisinden yerel saatle 18.23'te fırlatılan Starship roketi başarılı bir kalkış yaptı.

Uçuş sırasında test edilen 13 motorun tamamı başarıyla ateşlendi ve roket, planlanan hızda yörüngeye ulaştı.

Uzayda 8 Starlink simülatörünü başarıyla konuşlandırmasının ardından roket, yörüngedeki bir motorunu da yeniden ateşlemeyi başardı.

Roketin önceden planlandığı gibi Hint Okyanusu'na başarılı şekilde iniş yapmasıyla test tamamlandı.

Starship, 16 Ocak'ta yapılan 7'nci, 7 Mart'ta yapılan 8'inci ve 28 Mayıs'taki 9'uncu test uçuşlarında parçalanmıştı. Starship roketinin 10'uncu test uçuşu, Texas'taki bulutlu hava nedeniyle ertelenmiş, ardından başarıyla tamamlanmıştı.