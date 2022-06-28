Soylu: "Biz 81 ilimizdeki il risk afet azaltma planlarının tamamını hazırladık" - Haberler

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Soylu: "Biz 81 ilimizdeki il risk afet azaltma planlarının tamamını hazırladık"

AA - Erlevent Gülbitti - Güncel
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun açıklaması İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun bölgedeki vatandaşlara geçmiş olsun dileklerinde bulunması BARTIN - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sağanaktan etkilenen Bartın'da incelemelerde bulundu.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun açıklaması

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun bölgedeki vatandaşlara geçmiş olsun dileklerinde bulunması BARTIN - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sağanaktan etkilenen Bartın'da incelemelerde bulundu. Bakan Soylu, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. (2)

AA / Erlevent Gülbitti - Güncel

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