Soylu: "Biz 81 ilimizdeki il risk afet azaltma planlarının tamamını hazırladık"
AA - Erlevent Gülbitti - Güncel
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun açıklaması İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun bölgedeki vatandaşlara geçmiş olsun dileklerinde bulunması BARTIN - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sağanaktan etkilenen Bartın'da incelemelerde bulundu.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun açıklaması
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun bölgedeki vatandaşlara geçmiş olsun dileklerinde bulunması BARTIN - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sağanaktan etkilenen Bartın'da incelemelerde bulundu. Bakan Soylu, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. (2)
AA / Erlevent Gülbitti - Güncel