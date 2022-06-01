Soylu: "Son 4 yılda dünyada insani yardım yapan birinci ülkeyiz" - Haberler

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Soylu: "Son 4 yılda dünyada insani yardım yapan birinci ülkeyiz"

AA - Müjdat Genç - Güncel
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Bir Aradayız İdlib'in Yanındayız Salondaki katılımcılar Sinevizyon gösterimi İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması ANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, AFAD Başkanlığı'nda düzenlenen "Bir Aradayız İdlib'in Yanındayız" kampanyası kapsamında İdlib'e yapılacak 2.

Bir Aradayız İdlib'in Yanındayız

Salondaki katılımcılar

Sinevizyon gösterimi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması ANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, AFAD Başkanlığı'nda düzenlenen "Bir Aradayız İdlib'in Yanındayız" kampanyası kapsamında İdlib'e yapılacak 2. faz briket evlerin tanıtım toplantısına katıldı. (1)

AA / Müjdat Genç - Güncel

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