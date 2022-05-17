Soylu: &quot;Göçü yönetirken insanların ten rengi arasında bir ayırım yapmadık&quot; - Haberler

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Soylu: "Göçü yönetirken insanların ten rengi arasında bir ayırım yapmadık"

AA - Çağrı Korucu - Güncel
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"Kaçakçılık İstihbarat Kurulu" toplantısı detayları İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun salona gelişi İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun kürsüye çıkışı İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması ANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Gölbaşı Vilayetler Evi'nde düzenlenen "Kaçakçılık...

"Kaçakçılık İstihbarat Kurulu" toplantısı detayları

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun salona gelişi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun kürsüye çıkışı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması ANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Gölbaşı Vilayetler Evi'nde düzenlenen "Kaçakçılık İstihbarat Kurulu" toplantısında konuştu. (1)

AA / Çağrı Korucu - Güncel

Süleyman Soylu, Kaçakçılık, Güncel, Haberler

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