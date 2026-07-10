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'Söylemez Kardeşler' suç örgütüne operasyon: 8 gözaltı

'Söylemez Kardeşler' suç örgütüne operasyon: 8 gözaltı
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İstanbul merkezli Ankara ve İzmir'de düzenlenen operasyonda 'Söylemez Kardeşler' organize suç örgütüne yönelik 8 şüpheli gözaltına alındı. Örgütün tehdit, cebir ve iş yeri kurşunlama yöntemleriyle mağdurları para ödemeye zorladığı belirlendi. Operasyonda çok sayıda silah ve 1,5 milyon liraya yakın para ele geçirildi.

'Söylemez Kardeşler' olarak bilinen organize suç örgütüne yönelik İstanbul merkezli, Ankara ve İzmir'de eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 8 şüpheli gözaltına alınırken, 1 şüphelinin cezaevinde bulunduğu, firari 4 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların ise sürdüğü bildirildi.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı tarafından Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde kamuoyunda 'Söylemez Kardeşler' olarak bilinen ve liderliğini M.F.S.'nin yaptığı organize suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturmada, örgütün ticari işletmeleri ve mal varlığı bulunan kişileri hedef aldığı, alacak verecek meselelerinde arabuluculuk görüntüsü altında mağdurlarla irtibat kurduğu, taleplerinin karşılanmaması halinde ise tehdit, cebir, baskı ve iş yeri kurşunlama yöntemlerine başvurarak mağdurları para ödemeye zorladığı belirlendi.

4 FİRARİ ARANIYOR

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince İstanbul, Ankara ve İzmir'de 13 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 2 ruhsatsız tabanca, 4 tabanca şarjörü, 176 tabanca fişeği, 1 balistik yelek, 1 milyon 458 bin 800 lira, 39 bin 200 avro, 26 bin 900 dolar, örgütsel dokümanlar ile dijital materyaller ele geçirildi. Operasyonda 8 şüpheli gözaltına alınırken, 1 şüphelinin cezaevinde bulunduğu, firari 4 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların ise sürdüğü bildirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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