Siirtli Bakırcı Fatih Bakırcı: 150 Yıllık Miras, Bir O Kadar da Azim

Siirt'te soyadını mesleğinden alan "somut olmayan kültürel miras taşıyıcısı" ünvanlı Fatih Bakırcı, kaybolmaya yüz tutan bakırcılık geleneğini yaşatmaya çalışıyor.

Tarihi Bakırcılar Çarşısı'nda 5 yaşında babasının yanında bakırcılıkla tanışan Fatih Bakırcı (50), babasının dükkanında ilk adımını attığı mesleğinde zamanla ustalaştı.

Dededen kalan yaklaşık 150 yıllık mirasa sahip çıkan Bakırcı, 2023'te somut olmayan kültürel miras taşıyıcıları arasında yer alarak, bakırcılık alanında "sanatçı tanıtma kartı" almaya hak kazandı.

Fatih Bakırcı, AA muhabirine, yaklaşık 1,5 asırlık geçmişi olan mesleği ömrünün sonuna kadar sürdürmeye kararlı olduğunu söyledi.

Çocukluğunun bakırcı dükkanında, çekiç seslerinin arasında geçtiğini belirten Bakırcı, "Lisede okurken de her fırsatta okuldan çıktığım zaman direkt rahmetli babamın dükkanına gelirdim. Benden 5 yaş büyük ağabeyim var, bu mesleği onunla sürdürdük. Kendimizi bildik bileli biz bu mesleğin içerisindeyiz." dedi.

"Bu mesleği bırakmak istemiyorum"

Bakırcılığın bir gelenek olduğunu ifade eden Bakırcı, bu mesleğin gelecek nesillere aktarılmasının önemli olduğunu belirtti.

Bakırcı, soyadlarının ise dede mesleğinden geldiğini anlatarak, "Bu meslek sadece soy ismimizde kalmasın. Önümüzdeki nesillere kadar ilelebet sürsün, devam etsin istiyoruz. Biz de elimizden gelen şeyi yapalım." diye konuştu.

Bakırdan şekerlik, baharatlık, saç tava, perde pilav tenceresi, yumurta tavası, cezve, çaydanlık ve çeşitli tencerelerin yanı sıra birçok ürün elde ettiklerini anlatan Bakırcı, her bir ürünün yüzlerce çekiç darbesiyle son şeklini aldığını ve büyük emek gerektirdiğini anlattı.

Bakırcılığa büyük emek verdiğini ve meslekte birçok anısının bulunduğu aktaran Bakırcı, "Bazı yerlere gidiyorum. Bakırdan üretilmiş bir eşya gördüğümde, 'Bunu rahmetli babam, dedem yapmıştı.' diyorum. Çocukluğuma gidiyorum. Bu mesleği bırakmak istemiyorum, ayakta tutmak istiyorum." ifadelerini kullandı.

Bakırcılar Çarşısı'nda bir dönem 119 bakırcı dükkanının bulunduğunu belirten Bakırcı, artık sadece kendi dükkanlarının kaldığını ve bu durumun üzücü olduğunu kaydetti.

Bakırdan üretilen ürünlerin hassas ürünler olduğuna dikkati çeken Bakırcı, bakırın kısık ateşte kullanılması ve bakımının düzenli yapılması gerektiğini sözlerine ekledi.