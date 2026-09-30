Sosyal medyadan uyuşturucu satanlara eş zamanlı operasyonda 34 kişi gözaltına alındı

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Nevşehir merkezli 4 ilde, sosyal medya ve ilan siteleri üzerinden uyuşturucu madde satışına yönelik düzenlenen operasyonda 34 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sosyal medya ve ürün satış ilanı yayımlanabilen siteler üzerinden uyuşturucu madde satışı yapanlara yönelik çalışma başlattı.

Bu kapsamda yaklaşık 4 ay teknik takip yapan ekipler, uyuşturucu maddenin Nevşehir, Balıkesir, Hatay, Ankara, Samsun ile farklı illere kargo yoluyla sevk edildiğini, hatta bazı şüphelilerce yurt dışından yutma yöntemiyle getirildiğini tespit etti.

Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla harekete geçen ekipler, Nevşehir, İstanbul, İzmir ve Antalya'da 36 farklı adrese, 214 personelin katılımıyla eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda, 3 dron ve 3 narkotik dedektör köpeği de kullanıldı.

Aramalarda, 2 kilo 767 gram sentetik uyuşturucu, 632 gram esrar, 789 sentetik uyuşturucu hap, 4 hassas terazi, uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 90 bin 20 lira, 990 bin İran riyali ile 1320 avro ele geçirildi.

Gözaltına alınan 34 zanlıdan 10'u emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı, 24 zanlının işlemleri ise sürüyor.

Kaynak: AA