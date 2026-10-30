Sosyal medyadan eleman bulan örgüte 30 ilde operasyon yapıldı, 89 şüpheli sevk edildi

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İstanbul merkezli 30 ilde yeni nesil suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 89 şüpheli adliyeye sevk edildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yeni nesil suç örgütlerinin faaliyetlerinin engellenmesi ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik düzenlenen operasyonda yakalanan şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi.

Operasyon

Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstihbarat Şube Müdürlüğü desteği ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, yeni nesil suç örgütlerinin faaliyetlerinin engellenmesi ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürütmüştü.

Çalışmalarda, kent başta olmak üzere ülke genelinde ve uluslararası alanda faaliyet gösteren, elebaşılığını yurt dışında olduğu değerlendirilen ve hakkında kırmızı bülten kararı bulunan bir zanlının yaptığı suç örgütünün sosyal medya platformları üzerinden eleman temin ettiği belirlenmişti.

Bu yöntemle bulunan şüphelilerin WhatsApp gruplarına dahil edilerek suç eylemleri gerçekleştirmek üzere yönlendirildiklerini ortaya çıkaran ekipler, bu gruplarda eylem hazırlığında oldukları değerlendirilen zanlıların kimlik ve adreslerini tespit etmişti.

Ekipler, İstanbul, Şırnak, Kayseri, Ankara, Aydın, Bursa, Gaziantep, İzmir, Hatay, Kocaeli, Mersin, Eskişehir, Kilis, Manisa, Mardin, Şanlıurfa, Adana, Antalya, Balıkesir, Batman, Bingöl, Kahramanmaraş, Kırşehir, Muğla, Muş, Ordu, Samsun, Tekirdağ, Trabzon ve Van'da 27 Ekim'de düzenledikleri eş zamanlı operasyonda 35'i adli süreçteki çocuk 89 şüpheliyi yakalamıştı.

Aramalarda, 6 tabanca ve 3 tüfek ele geçirilmişti.

Kaynak: AA