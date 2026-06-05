Aydın'da bir kişinin telefon, cüzdan ve araç anahtarını gasbeden 7 kişi tutuklandı

Aydın'ın İncirliova ilçesinde bir kişiyi darbederek eşyalarını aldıkları iddiasıyla yakalanan 8 kişiden 7'si tutuklandı.

Denizli'de yaşayan Mustafa K, sosyal medya üzerinden tanıştığı M.S. adlı kadının Hürriyet Mahallesi'ndeki evine giderek, buradaki diğer kişilerle bir süre vakit geçirdi.

Mustafa K, bir süre sonra M.S. ile evdeki diğer kişilerce darbedildiği ve cep telefonu, cüzdanı ve araç anahtarının alındığı iddiasıyla polis merkezine giderek şikayetçi oldu.

Bunun üzerine İncirliova İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, M.S, E.V, K.S, F.S, M.D, N.K, F. Z.K. ve O.B.O'yi gözaltına aldı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden O.B.O. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, diğerleri çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.