Ankara'da çocuğa cinsel istismarda bulunan 4 sanık hakkında istenen cezalar belli oldu

Ankara'da sosyal medyada tanıştıkları E.A'yı alıkoyarak cinsel istismarda bulunan 2'si tutuklu 4 sanığın yargılandığı davada, esas hakkındaki mütalaa açıklandı.

Ankara 25. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanıklar Ahmet Çalışkan ve Emirhan Beyhan, tutuksuz sanıklar Yılmaz Özkaraca ve Hasan Hüseyin Koçak ile taraf avukatları katıldı.

Duruşmayı ayrıca mağdurun ailesi ile Çocuk ve İnsan Hakları Derneği (ÇİDER) temsilcisi takip etti.

Mahkeme başkanı, dosyaya gelen evrakı okuduktan sonra esas hakkındaki mütalaasını açıklamak üzere cumhuriyet savcısına söz verdi.

Savcı, tutuklu sanıklar Ahmet Çalışkan ve Emirhan Beyhan'ın "birden fazla kişiyle çocuğun nitelikli cinsel istismarı", "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" ve "nitelikli yağma" suçlarından 63 yıla kadar hapisle cezalandırılmalarını istedi.

Cumhuriyet savcısı, tutuksuz sanık Yılmaz Özkaraca hakkında "birden fazla kişiyle çocuğun nitelikli cinsel istismarı" ve "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından 33 yıl 9 aya kadar, tutuksuz sanık Hasan Hüseyin Koçak hakkında "çocuğun nitelikli cinsel istismarına yardım etme", "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" ve "nitelikli yağmaya yardım etme" suçlarından 31 yıl 9 aya kadar hapis cezası talep etti.

Söz verilen tutuklu sanıklar Çalışkan ve Beyhan, üzerlerine atılı suçlamaları kabul etmediklerini belirterek tahliyelerini, tutuksuz sanıklar Koçak ve Özkaraca da önceki savunmalarını tekrar ettiklerini ve suçsuz olduklarını ileri sürerek beraatlerini istedi.

Sanık avukatları da esas hakkındaki mütalaaya karşı savunma yapmak için ek süre talebinde bulundu.

Ara kararını açıklayan mahkeme, sanıkların mevcut halinin devamına ve avukatların ek süre talebinin kabulüne hükmederek, duruşmayı 16 Temmuz'a erteledi.

Olayın geçmişi

Ankara'nın Mamak ilçesinde 7 Mayıs 2024'te sosyal medyadan tanıştığı 4 kişi tarafından alıkonarak cinsel istismara uğrayan E.A'nın şikayeti üzerine sanıklar Ahmet Çalışkan, Emirhan Beyhan, Yılmaz Özkaraca ve Hasan Hüseyin Koçak hakkında soruşturma başlatılmıştı.

Gözaltına alınan sanıklardan Çalışkan ve Beyhan tutuklanırken, Özkaraca ile Koçak adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.