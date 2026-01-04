Haberler

Helikopterlere selamıyla tanınan Suriyeli, askeri helikopter turuyla sevindirildi

Suriye'nin İdlib ilinde helikopterlere verdiği selamla tanınan Ebu Miskal, Suriye Savunma Bakanlığı tarafından askeri helikopterle hava turuna çıkarıldı. Yaşadığı heyecan ve duygusal anlar sosyal medyada geniş yankı buldu.

Sosyal medyada helikopterlere verdiği selamla tanınan "Ebu Miskal" lakaplı Esad Avad, Suriye Savunma Bakanlığınca helikopterle gezdirildi.

Suriye'nin İdlib ilinde havadan geçen helikopterlere verdiği selamla dikkati çeken Avad, sosyal medya platformlarında paylaşıldı.

Video, kısa sürede sosyal medyada yayılırken, kullanıcılar Ebu Miskal'ın doğallığı ve samimiyetine yoğun ilgi gösterdi.

Görüntülerin ardından Suriye Savunma Bakanlığı, Ebu Miskal'ı davet ederek, askeri helikopterlerden biriyle hava turu attırdı.

Uçuş sırasında Ebu Miskal'ın yaşadığı heyecan ve gözyaşlarını tutamadığı anlar, duygusal görüntülere sahne oldu.

Sosyal medyada yankı uyandıran helikopter turu da Suriyeli birçok kullanıcı tarafından "halk ile ordu arasındaki insani bağın sembolü" olarak yorumlandı.

Kaynak: AA / Muhammed Karabacak - Güncel
