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Hakkında soruşturma başlatılan Deniz Göktaş gözaltına alındı

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Sosyal medyada yayımladığı videoda suç unsuru tespit edilen Deniz Göktaş, İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.

Sosyal medyada yayımladığı videolarda suç unsuru tespit edilmesi üzerine hakkında soruşturma başlatılan Deniz Göktaş, havalimanında gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Göktaş'ın sosyal medya platformlarında yayımladığı videonun içeriğinde suç unsuru tespit edilmesine ilişkin soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında Göktaş, İstanbul Havalimanı'ndan ülkeye giriş yaptığı sırada gözaltına alındı.

Emniyete götürülen Göktaş'ın işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.

Başsavcılıkça, Göktaş'ın sosyal medya platformlarında yayımladığı videonun içeriğinde suç unsuru tespit edilmesi üzerine 3 gün önce hakkında soruşturma başlatılmıştı.

Kaynak: AA / Mikail Bıyıklı
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