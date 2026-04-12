Tüfek ve motosikleti sanal medyada 'ikisi de ruhsatsız' notuyla paylaşan 2 kişiye gözaltı

Malkara ilçesinde 2 kişi sanal medya üzerinden av tüfeği ve motosiklet fotoğrafını, 'İkisi de ruhsatsız' yazıp gülücük emojisi ile paylaştı. Bunun üzerine çalışma başlatan İlçe Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, paylaşımı yapanların kırsal Çınaraltı Mahallesi'nde yaşayan B.B. ile K.Ş., olduğunu belirledi. Ruhsatsız ve plakasız motosikletin sahibi B.B. ile av tüfeğinin sahibi K.Ş., yakalanarak gözaltına alındı. Tüfek ve motosiklete el konulurken, 2 şüpheli hakkında soruşturma sürüyor.

