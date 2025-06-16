Sosyal Medya İle Öldürülenlerin Listesine Alınan İş Makinesi Operatörü Suç Duyurusunda Bulundu

Sosyal Medya İle Öldürülenlerin Listesine Alınan İş Makinesi Operatörü Suç Duyurusunda Bulundu
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Mersin'in Erdemli ilçesinde iş makinesi operatörü Mustafa Kurşun, sosyal medya üzerinden yanlış bilgiyle öldüğü duyuruldu. Paylaşımlar nedeniyle zor günler geçirdiğini belirten Kurşun, savcılığa suç duyurusunda bulundu.

MERSİN'in Erdemli ilçesinde iş makinesi operatörü Mustafa Kurşun (41) hakkında sosyal medya üzerinden öldüğüne dair paylaşımlar yapıldı. Paylaşımları görenlerin kendisini araması ile durumdan haberdar olan Kurşun, savcılığa suç duyurusunda bulundu.

İlçenin Tozlu Mahallesi'nde yaşayan, evli ve 2 çocuk babası Mustafa Kurşun hakkında sosyal medya üzerinden öldüğüne dair paylaşımlar yapıldı. Paylaşımları görenlerin kendisini ve ailesini aramasıyla durumdan haberdar olan iş makinesi operatörü Kurşun, savcılığa giderek suç duyurusunda bulundu. İlanın verildiği birkaç gündür zor günler yaşadığını aktaran Kurşun, "2 ay önce sosyal medyada sahte hesap açıp, önce hırsız diye paylaştılar. Eşimin, çocuklarımın fotoğraflarını ve numaramı da ekleyerek aramalarını istediler. Son olarak da 'Mustafa Kurşun vefat etmiştir' diye ilan verdiler. Arkadaşlarım cenaze ilanını görünce beni aramaya başladı. Herkes şok olmuş. Annemi, babamı arayıp onları da zor duruma sokacak bu paylaşımlardan artık bıktım. Bu kişi daha ne kadar beni ve ailemi hedef alacak bilmiyoruz. Ekranlarda fotoğraflarımıza kadar paylaşıp, zor durumda kalmamıza neden oluyor. İnşallah mahkemede cezasını çeker" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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