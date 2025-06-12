Sosyal Medya Fenomenlerine Kumar Suçlaması: 11 Gözaltı

Çeşitli sosyal medya platformları üzerinden açtıkları yayınlar aracılığıyla haksız kazanç sağladıkları ve kişileri kumar oynamaya teşvik ettikleri iddiasıyla gözaltına alınan sosyal medya fenomeni 11 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ekiplerince yapılan sanal devriye faaliyetlerinde, yüksek takipçisi olan bazı sosyal medya fenomenlerinin, "Twitch", "YouTube", "Instagram" ve "TikTok" yayınları sırasında "Key Drop" isimli site üzerinden oynanan dijital oyundan diğer kullanıcılarla birlikte kazandıkları eşyayı gerçek paraya dönüştürmek için sanal kasalar açtığı tespit edildi.

Bu yöntemle haksız kazanç sağladıkları ve kişileri kumar oynamaya teşvik ettikleri belirlenen 19 şüpheli hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Bilişim Suçlar Soruşturma Bürosunca gözaltı kararı verildi.

Bunun üzerine harekete geçen polis ekipleri düzenledikleri operasyonda sosyal medya fenomenleri Tolunay Ören, Eray Can Özkenar, Ferhat Can Dama, Kemal Can Parlak, Ömer Faruk Karataş, Mert Kancefer, Furkan Burak Bayrak, Duru Batır, Necati Akçay ve Ferit Karakaya ile ismi öğrenilemeyen bir şüpheliyi yakaladı.

Gözaltına alınan 11 zanlı emniyetteki işlemlerinin ardından İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi.

Haklarında yakalama kararı çıkarılan 8 şüpheliden 5'inin yurt dışında olduğu öğrenildi.???????