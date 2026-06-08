Haberler

Sosyal medya içerik üreticisi Bircan Yıldırım'a "hakaret" suçundan adli kontrol kararı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sosyal medya içerik üreticisi Bircan Yıldırım, 'hakaret' suçundan adli kontrol tedbiriyle yurt dışına çıkış yasağı ve imza yükümlülüğü aldı.

Sosyal medya içerik üreticisi "Bircan Yıldırım" hakkında, "sesli, yazılı veya görüntülü bir ileti ile hakaret" suçundan yurt dışına çıkış yasağı ve imza vermesine yönelik adli kontrol tedbiri kararı verildi.

Adli kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Yıldırım'ın ifadesini alan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, "adli kontrol" hükümlerinin uygulanmasını talep etti.

Dosyayı inceleyen Ankara 10. Sulh Ceza Hakimliği, Yıldırım'a yurt dışına çıkış yasağı ile imza vermesine yönelik adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verdi.

Kaynak: AA / Fatma Sevinç Çetin
Kılıçdaroğlu: 11 Haziran'da kurultay sürecini başlatıyoruz

Özel, muradına erdi! CHP'de kurultay süreci başlıyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Sedat Peker'in kızları büyük bir tehlike atlattı: Baygın ve mosmor şekilde getirildi

Sedat Peker'in en zor günü! Hastane odasından video paylaştılar
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cübbeli Ahmet Hoca'yı kabul etti

Dolmabahçe'de sürpriz görüşme! İşte fotoğrafa düşülen not

ABD Başkanı Trump'tan Netanyahu'ya İran'a saldırı uyarısı: Çok yakın zamanda yalnız kalabilirsin

Trump'tan Netanyahu'ya İran uyarısı: Çok yakın bir zamanda...
Uyuşturucu test sonucu pozitif çıkan Mabel Matiz'den ilk açıklama

Test sonucu pozitif çıkan Mabel Matiz'den ilk açıklama
Beklenen buluşma gerçekleşti! Ahmet Nur Çebi, tarihi kulübü satın almaya hazırlanıyor

Bir görüşme daha! Türk futbolunun tarihi kulübünü satın alıyor
Zonguldak'ta 2008'de kaybolan 'Kirpi' Ahmet Yılmaz cinayetinde 4 sanık ilk kez hakim karşısında

Vahşi cinayeti 18 yıl sonra itiraf etti: Sır gibi sakladım
Türkiye'nin en güvenli 5 şehri! İşte yüzde 88 ile ilk sıradaki ilimiz

Türkiye'nin en güvenli 5 şehri! İşte yüzde 88 ile ilk sıradaki ilimiz