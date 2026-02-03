Haberler

Buluştukları kadını bağlayıp cinsel saldırıda bulunduktan sonra parasını ve telefonunu gasbettiler

Buluştukları kadını bağlayıp cinsel saldırıda bulunduktan sonra parasını ve telefonunu gasbettiler
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Hatay'ın İskenderun ilçesinde sosyal medyadan tanıştıkları kadını kabloyla bağlayarak cinsel saldırıda bulunan ve gasbeden iki kişi, tutuklandı.

HATAY'ın İskenderun ilçesinde sosyal medyadan tanışıp buluştukları S.B. (21) isimli kadının kollarını kabloyla bağlayıp, cinsel saldırıda bulunduktan sonra parasını ve cep telefonunu gasbeden 2 şüpheli, tutuklandı.

Olay, 1 Şubat'ta ilçedeki Barıştepe Mahallesi'nde meydana geldi. E.K. ile Y.Y., sanal medyada tanıştıkları S.B. ile bir adreste buluştu. S.B.'nin kollarını kabloyla bağlayan şüpheliler, cinsel saldırıda bulundu. Şüpheliler daha sonra genç kadının 2 bin 200 TL'sini ve cep telefonunu gasbedip, kaçtı. S.B.'nin ihbarı üzerine çalışma başlatan polis, şüphelileri saklandıkları adreste gözaltına aldı. Adreste yapılan aramada 2 bıçak, çekiç, gasbedilen para ve olayda kullanılan kablo ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
MHP lideri Bahçeli: Öcalan umuda, Demirtaş yuvasına dönmeli

Bahçeli'den çok konuşulacak Öcalan ve Demirtaş çağrısı
Memur ve emeklinin temmuz zammı için ilk ipucu geldi

Memur ve emeklinin temmuz zammı için ilk ipucu geldi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kıskanç kadın eşinin penisini kesti, mağdur koca 'az ceza' istedi!

Kıskanç kadın eşinin penisini kesti, mağdur koca 'az ceza' istedi!
Kraliyet ailesinde deprem: Hizmetindeyim, benimle evlen

Kraliyet ailesinde deprem üstüne deprem: Hizmetindeyim, evlen benimle
Annesine 4 kelimelik mesaj atan Bahar Candan intihara kalkıştı

Annesine 4 kelimelik mesaj atan Bahar Candan intihara kalkıştı
Uçak kalktı geliyor! Galatasaray'a sürpriz orta saha

Uçak kalktı geliyor! Galatasaray'a sürpriz orta saha
Kıskanç kadın eşinin penisini kesti, mağdur koca 'az ceza' istedi!

Kıskanç kadın eşinin penisini kesti, mağdur koca 'az ceza' istedi!
Bahçeli'den parti grubuna damga vuran 'erken seçim' çıkışı

Bahçeli'den parti grubuna damga vuran "erken seçim" çıkışı
Adaya çocuklarıyla birlikte gitmiş! Epstein rezaleti sonrası üst düzey bir istifa daha

Vay mültecilerin haline! Rezalet ifşa olunca görevinden istifa etti