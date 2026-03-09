Sorkun Şelaleleri Tabiat Anıtı kar yağışıyla ayrı güzelliğe büründü

Haberler

Sinop'un Gerze ilçesindeki Sorkun Şelaleleri, kar yağışıyla birlikte beyaz örtüyle kaplanarak muhteşem bir doğal manzara sunuyor. Doğa tutkunları için ideal bir ziyaret noktası.

Sinop'un Gerze ilçesinde bulunan Sorkun Şelaleleri Tabiat Anıtı, her mevsim ayrı bir güzellik sergiliyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından 2017 yılında tabiat anıtı ilan edilen ve 50 dekarlık bir alanı kapsayan Sorkun Şelaleleri'nde irili ufaklı 15 şelale bulunuyor.

Bölgede aralıklarla etkili olan kar yağışıyla birlikte şelalelerin çevresi beyaz örtüyle kaplanırken, kar sularının da etkisiyle şelalelerdeki su akışının arttığı gözlendi.

Ortaya çıkan doğal manzara, doğa tutkunları ve fotoğraf meraklıları için ilgi çekici görüntüler oluşturdu.

Kaynak: AA / Ramazan Özcan
