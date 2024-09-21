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Sorgun Kaymakamlığı'ndan Gaziler Günü'ne Özel Karadeniz Gezisi

Sorgun Kaymakamlığı'ndan Gaziler Günü'ne Özel Karadeniz Gezisi
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Sorgun Kaymakamlığı, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla 42 gaziyi kapsayan bir Karadeniz gezi düzenledi. Kaymakam İhsan Emre Aydın, gazilerin millet ve vatan için gösterdikleri fedakarlıkların önemine vurgu yaptı.

Sorgun Kaymakamlığınca 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla Karadeniz gezi düzenlendi.

Kaymakam İhsan Emre Aydın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2 gün sürecek gezinin, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı aracılığıyla düzenlendiğini belirtti.

Vatanı ve milletini savunmak için canlarını ortaya koymaktan çekinmeyen kahraman gazilerin gününü kutlamanın gurur ve mutluluğunu yaşadıklarını aktaran Aydın, şöyle konuştu:

"Milletin birliği ve vatanın bütünlüğü için büyük bir onurla görev yaparak gazilik mertebesine ulaşan kahramanlarımız, aziz milletimiz için her daim gurur kaynağı olmuştur. 19 Eylül Gaziler Günü münasebetiyle Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı aracılığıyla 42 gazimiz için Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin illerini kapsayan Karadeniz gezisi düzenlendik. Bütün gazilerimizin gününü kutluyor, kendilerine iyi geziler diliyorum."

Kaynak: AA / Şahin Özmen - Güncel

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