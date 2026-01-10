Haberler

Sorgun Kaymakamı Canpolat, ilçedeki gazetecilerle buluştu

Sorgun Kaymakamı Canpolat, ilçedeki gazetecilerle buluştu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sorgun Kaymakamı Abdurrezzak Canpolat, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla ilçede görev yapan gazetecilerle düzenlenen kahvaltı programında bir araya geldi. Canpolat, basının kamuoyunu doğru bilgilendirme görevine olan katkısını vurguladı ve gazetecilerin toplumsal hayattaki önemine dikkat çekti.

Sorgun Kaymakamı Abdurrezzak Canpolat, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla, ilçede görev yapan gazetecilerle kahvaltı programında bir araya geldi.

Sorgun Öğretmenevi'nde düzenlenen programda konuşan Canpolat, basın mensuplarının kamuoyunu doğru ve tarafsız bilgilendirme görevini büyük bir özveriyle yerine getirdiğini ifade etti.

Canpolat, basının, toplumun doğru, tarafsız ve zamanında bilgilendirilmesi adına büyük bir özveriyle görev yaptığını belirterek, "Basın mensuplarımız, demokratik hayatımızın vazgeçilmez unsurlarından biridir. Kamuoyunun sesi olma sorumluluğunu, meslek ilkeleri doğrultusunda her türlü zorlu koşula rağmen yerine getiren gazetecilerimiz, şeffaf ve güçlü bir toplum yapısının oluşmasına önemli katkılar sunmaktadır. Bu vesileyle, fedakarca görev yapan tüm basın emekçilerinin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutluyor, görevleri başında hayatını kaybeden basın mensuplarımızı rahmetle anıyor, tüm basın camiasına sağlık, başarı ve kolaylıklar diliyorum." diye konuştu.???????

Kaynak: AA / Şahin Özmen - Güncel
Üç kesime dağıtılacak! Bakanlık, 132 bin kişi için 5,1 milyarlık kaynak ayırdı

Üç kesime dağıtılacak! 132 bin kişi için 5,1 milyarlık kaynak ayrıldı
YPG'den temizlenen Halep'ten son görüntüler

Günlerdir silahların susmadığı bölgeden son görüntüler
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ünlülere uyuşturucu operasyonu genişliyor! Can Yaman da gözaltında

Ünlü oyuncu gece mekan baskınında gözaltına alındı
Kent merkezinin dibinde! Tam 15 metre çöktü

Kent merkezinin dibinde! Tam 15 metre çöktü
Süper Kupa'da süper final! İşte dev derbinin muhtemel 11'leri

Süper Kupa'da süper final! İşte dev derbinin muhtemel 11'leri
Philadelphia Şerifi ICE Polisine meydan okudu: Onlar sahte kolluk kuvveti

Philadelphia Şerifi ICE Polisine meydan okudu: Onlar sahte kolluk gücü
Ünlülere uyuşturucu operasyonu genişliyor! Can Yaman da gözaltında

Ünlü oyuncu gece mekan baskınında gözaltına alındı
Özel'e 5 dakika bile ayırmadı, Şam'da Şara ile görüştü

Özel'e 5 dakika bile ayırmadı, Şam'da Şara ile görüştü
Guendouzi, Süper Kupa finali için Tedesco'nun yanına gitti

Formayı verecek mi? Yeni transfer yanına gelip "Ben hazırım" dedi