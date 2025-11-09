Sorgun Gençlik Derneği, Özel Eğitim Anaokulu'nu Renklendirdi

Sorgun Gençlik Derneği gönüllüleri, Sorgun Özel Eğitim Anaokulu'nun duvarlarını baştan sona renklendirdi.

Sorgun Gençlik Derneği Başkanı Halil Uğuz, yaptığı açıklamada, yapılan çalışmayla çocukların her sabah umutla gireceği sınıfların daha neşeli, motive edici ve ilham veren alanlara dönüştürüldüğünü belirtti.

Etkinlik kapsamında gönüllülerin sadece duvarları değil, kalpleri de boyadıklarını ifade eden Uğuz, şunları kaydetti:

"Özel gereksinimli öğrenciler için daha sıcak, güvenli ve mutlu bir okul ortam oluşturmayı hedefledik. Her fırça darbesiyle okulun atmosferine renk katarken, çocukların öğrenme motivasyonunu artırmak ve eğitim ortamını daha eğlenceli hale getirmeyi amaçladık. Bu etkinlik aynı zamanda toplumsal farkındalığı artırmayı, gençlerde gönüllülük bilincini güçlendirmeyi ve sosyal sorumluluk çalışmalarını desteklemeyi hedefleyen anlamlı bir harekettir."

Etkinliğe emek veren tüm gönüllülere teşekkür eden Uğuz, gençlerin enerjisiyle toplumda pozitif değişim yaratmaya devam edeceklerini kaydetti.