Üye Girişi
Haberler

Sorgun'da Uyuşturucu Bağımlılığıyla Mücadele Toplantısı Yapıldı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sorgun ilçesinde uyuşturucu bağımlılığı, asayiş ve alınması gereken önlemlerle ilgili toplantı düzenlendi. Kaymakam İhsan Emre Aydın, toplumun yarası haline gelen olayların kronikleşmeden üzerine gidileceğini belirtti ve her türlü önlemin alınacağını vurguladı.

Sorgun'da uyuşturucu bağımlılığı, asayiş ve alınması gereken önlemlerle ilgili toplantı yapıldı.

Kaymakamlıktaki toplantıda konuşan Kaymakam İhsan Emre Aydın, son zamanlarda ilçede yaşanan bazı olayların toplumun yarası haline geldiğini ve bu olayların kronikleşmeden üzerine gidileceğini söyledi.

Böyle olayların bir daha yaşanmaması için her türlü önlemin alınacağını belirten Aydın, "Özellikle uyuşturucu kullanımı her türlü kötü olayda baş etken olarak karşımıza çıkıyor. Günümüzde bırakın gençlerimizi çocuklarımızı da kıskacına alan uyuşturucu ile mücadele hepimizin görevidir. Bizler hep birlikte gençlerimize, çocuklarımıza sahip çıkacağız. Çocuklarımızı bu bilmediğimiz kötü maddelerden uzak tutacağız. Onların nerede olduklarını bilelim, onlarla yakından ilgilenelim. Eğer ilgilenmezsek, onlara sahip çıkmazsak başkaları sahip çıkar. Birlik ve beraberlik içinde bu bağımlılığa dur diyelim. Bizler de uyuşturucu ve madde bağımlılığı konusunda her zamankinden daha etkin olacağız. İlgili kurum ve kuruluşlarla koordinasyon içerisinde bu konuda ne yapılması gerekiyorsa fazlasıyla yapacağız." dedi.

Toplantıya İlçe Emniyet Müdürü Eyüp Bayırlı, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen İzzet Görenli ve mahalle muhtarları katıldı.

Kaynak: AA / Güncel

İhsan Emre Asayiş Sorgun Aydın

Narin'den 15 gündür haber yok! Savcı talimat verdi, çalışmalar daha önce aranan bölgede yoğunlaştı

Narin'den 15 gündür haber yok! Savcı talimat verdi, çalışmalar daha önce aranan bölgede yoğunlaştı

 Büyük tartışma yaratan İstanbul Boğazı'ndaki kaçak villanın yıkımına başlandı

Büyük tartışma yaratan İstanbul Boğazı'ndaki kaçak villanın yıkımına başlandı

 Servis fiyatlarından yaka silken aileler, 'paylaşımlı taşıma' sistemini hayata geçirdi

Servis fiyatlarından yaka silken aileler, 'paylaşımlı taşıma' sistemini hayata geçirdi
Duruşmada ifade veren Engin Polat'ın sözleri hakimi sinirlendirdi: Reklam yapma

Duruşmada ifade veren Engin Polat'ın sözleri hakimi sinirlendirdi: Reklam yapma
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Engin- Dilat Polat davası ne zaman? Dilan ve Engin Polat davası bugün saat kaçta? Brawl Stars ne zaman açılacak? Brawl Stars kapanacak mı, erişim engeli gelecek mi? 4 Eylül 2024 son dakika gelişmesi... NFT ÇÖKTÜ MÜ? NFT neden düşüyor? 4 Eylül NFT ile ilgili son gelişmeler... KYK YURT BAŞVURU SONUÇLARI 4 EYLÜL 2024 SORGULAMA KYK yurt başvurusu nasıl, nereden sorgulanır? e-Devlet sorgulama ekranı! İstanbul Boğazı'ndaki kaçak villa olayı nedir? İstanbul Boğazı'ndaki kaçak villa kimin? Akdeniz'de deprem mi oldu? Deprem ne zaman, sata kaçta oldu? Depremin büyüklüğü ne? 4 Eylül deprem gelişmeleri... Diyarbakır Silvan'da ne oldu? Jandarma Uzman Çavuş Yavuz Güney kimdir? TRT 1 YAYIN AKIŞI 4 Eylül TRT'de hangi diziler var? Bu akşam TRT 1'de hangi maçlar ve programlar var? TRT FREKANS BİLGİLERİ... GALLER- TÜRKİYE MAÇI! Galler- Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta? Galler-Türkiye UEFA Uluslar Ligi maçı hangi kanalda? 4 EYLÜL ALTIN FİYATLARI Gram altın ne kadar? Gram, çeyrek, yarım tam altın kaç TL? Aybüke öğretmen olayı nedir? Şehit Aybüke öğretmen ne zaman öldürüldü? Şenay Aybüke Yalçın kimdir?
title