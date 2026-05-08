Haberler

Sorgun'da "Tiyatro Günleri" etkinliği düzenlenecek

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Yozgat'ın Sorgun ilçesinde, Milli Eğitim Müdürlüğünce "Tiyatro Günleri" etkinliği düzenlenecek.

Yozgat'ın Sorgun ilçesinde, Milli Eğitim Müdürlüğünce "Tiyatro Günleri" etkinliği düzenlenecek.

İlçede belirlenen liseler tarafından düzenlenecek Tiyatro Günleri etkinliği, 10 Mayıs ile 22 Haziran tarihleri arasında okulların salonlarında gerçekleştirilecek

Sorgun İlçe Milli Eğitim Müdürü Musa Öcal, AA muhabirine, gençlerin sanata olan ilgisini artırmak, sahne deneyimi kazanmalarını sağlamak ve kültürel etkinliklere katılımlarını teşvik etmek amacıyla düzenlenen etkinlik kapsamında, liseler tarafından hazırlanan 9 oyunun sahneleneceğini söyledi.

Öcal, tüm öğrenciler ve sanatseverleri etkinliğe davet etti.

Etkinlik kapsamında Türk Telekom Anadolu Lisesi "Bayram Sabahı", Osman Çavuş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi "İstiklal Marşı'nın Kabulü", Gevher Nesibe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi "Çevrim Dışı" ve Şehit Yılmaz Oğuzhan Kula Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi "Şair Evlenmesi" adlı oyunları sahneleyecek.

Programda ayrıca Mektebim Anadolu Lisesi "Ah Şu Gençler", TOKİ Şehit Mustafa Tekgül Anadolu Lisesi "Şair Evlenmesi", Mevlüde Ahmet Doğanay Fen Lisesi "Komşu Köyün Delisi", Şehit Ahmet Alan Anadolu Lisesi "Pamuk Prenses" ve Şehit Nusrat Atmaca Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi "Bizim Yunus Eğri Odun Doğru İnsan" adlı oyunları tiyatroseverlerle buluşturacak.

Kaynak: AA / Şahin Özmen
Sağlık Bakanlığı'ndan 'hantavirüs' açıklaması! Türkiye'de vaka var mı?

Türkiye'de "hantavirüs" vakası var mı? Bakanlıktan ilk açıklama
Görüntü tartışma yarattı, AK Partili isimden uyarı gecikmedi

Görüntüler tartışma yarattı, AK Partili isimden uyarı gecikmedi
Yeni sezonun ilk bombası! Galatasaray milli futbolcuyu transfer ediyor

Galatasaray milli futbolcuyu transfer ediyor
Yeni yasa teklifi Meclis'e geliyor: Tarım arazilerinde kooperatif üzerinden yapılaşmaya son

Yeni yasa teklifi Meclis'e geliyor! Yıkım da var para cezası da
Özgür Özel'in kızı cübbeyi giydi

Özel'in yüzünü güldüren gelişme
Görüntü tartışma yarattı, AK Partili isimden uyarı gecikmedi

Görüntüler tartışma yarattı, AK Partili isimden uyarı gecikmedi
Real Madrid, yumruk yumruğa kavgayı affetmedi

Real Madrid büyüklüğüne yakışanı yaptı

Savaş sürerken yürek burkan görüntü

Halk diken üstünde! Böyle gizlendiler