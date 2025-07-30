Sorgun'da 3. Resim Çalıştayı Düzenlendi

Sorgun'da 3. Resim Çalıştayı Düzenlendi
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Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan ve Sorgun Kaymakamı Abdurrezzak Canbolat, bu yıl 3'üncüsü düzenlenen Resim Çalıştayı'nı ziyaret etti. Organizasyon hakkında bilgi alan Vali Özkan, bu tür etkinliklerin şehrin tanıtımında önemli olduğunu vurguladı.

Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan ve Sorgun Kaymakamı Abdurrezzak Canbolat, Sorgun'da bu yıl 3'üncüsü düzenlenen Resim Çalıştayı'nı ziyaret etti.

İş insanı ve Sorgun Belediyespor Kulübü Başkanı Ergin Gül ile eşi Sevil Gül'ün ev sahipliğinde, Ergin Gül Konuk Evi'nde evde gerçekleştirilen çalıştayı ziyaret eden Vali Özkan ve Kaymakam Canbolat, organizasyon hakkında Ergin Gül'den bilgi aldı.

Vali Özkan, burada yaptığı açıklamada, bu tür organizasyonların şehrin tanıtımı için büyük önem taşıdığını söyledi.

Türkiye'nin tanıdığı 10 ünlü ressamın çalıştayda üretecekleri eserlerin Sorgun Festivali'nde sergilenecek olmasının önemli olduğunu vurgulayan Özkan, bu çalışmalarından dolayı Gül'e teşekkür etti.

Kaymakam Canbolat ise Sorgun'un ilçe olarak bu tür faaliyetlere ihtiyacı olduğunu ifade ederek, organizasyon sonunda ortaya çıkacak eserleri merakla beklediğini söyledi.

Kaynak: AA / Şahin Özmen - Güncel
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