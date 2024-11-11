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Sorgun'da 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü Kutlandı

Sorgun'da 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü Kutlandı
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Sorgun Belediyesi, 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü dolayısıyla 3 bin 600 fidan dikerek çevre bilincine dikkat çekti. Belediye Başkanı Ekinci, ağaç dikmenin önemine vurgu yaptı.

Sorgun Belediyesi 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü dolayısıyla 3 bin 600 fidanı toprakla buluşturdu.

Sorgun Belediye Başkanı Mustafa Erkut Ekinci, "Birlikte bir ormanımız olsun" sloganıyla gerçekleştirilen etkinlikte, özellikle son yıllarda iklim şartlarındaki değişiklik ve yaşanan kuraklık dolayısıyla ağaç dikmenin öneminin daha da arttığını belirtti.

Üç Tepeler Alparslan Türkeş Hatıra Ormanı'nda 1000 sedir, 1000 karaçam, 750 dağ armudu, 750 dağ kirazı ve 100 ladin fidanı olmak üzere 3 bin 600 fidanı geleceğe, insanlığa nefes olması amacıyla toprakla buluşturduklarını anlatan Ekinci, "Çocuklarımıza ağaç dikmenin önemini ancak bu tür etkinliklerle anlatabiliriz. Ağaç dikmekle geleceğe, çevreye ve insanlığa olan borcumuzu ödemiş oluruz. Yaban hayatına ev sahipliği yapan, binlerce canlıya yuva sağlamış oluruz. Bugün diktiğimiz ağaçlar, gelecek nesillere bırakacağımız en güzel miras olacaktır." dedi.

Kaynak: AA / Şahin Özmen - Güncel
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