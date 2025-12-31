Haberler

Sorgun Belediyesinin yeni yıl hazırlıkları

Sorgun Belediyesinin yeni yıl hazırlıkları
Sorgun Belediyesi, yeni yıl kutlamaları çerçevesinde Şakir Efendi Şehir Meydanı'nda '2027' temalı bir görsel oluşturdu. Belediye Başkanı Mustafa Erkut Ekinci, bu çalışmanın sembolik bir mesaj taşıdığını vurguladı.

Sorgun Belediyesi, yeni yıl kutlamaları kapsamında Şakir Efendi Şehir Meydanı'nda "2027" temalı görsel oluşturdu.

Sorgun Belediye Başkanı Mustafa Erkut Ekinci, çalışmanın sembolik bir mesaj taşıdığını söyledi.

Henüz 2026 yılına girmeye hazırlandıkları 2025'in son gününde Şakir Efendi Şehir Meydanı'nda "2027" temalı bir çalışma yaptıklarını anlatan Ekinci, şöyle konuştu:

"Sorgun Belediyesi olarak günü kurtaran değil, yarını planlayan bir anlayışla çalışıyoruz. Şehircilikte, sosyal hayatta, altyapıda ve kültürel çalışmalarda her zaman bir adım önde olmayı hedefliyoruz. Şakir Efendi Şehir Meydanı'nda yer alan 2027 görseli de bunun bir yansımasıdır. Biz sadece bugünü değil, geleceği de inşa ediyoruz. Sorgun'un her alanda öncü, örnek ve ilerden giden bir şehir olması için çalışmaya devam edeceğiz."

Kaynak: AA / Şahin Özmen
