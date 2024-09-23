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Sorgun Belediyesi, 300 Öğrenciye Ücretsiz Yemek Dağıtıyor

Sorgun Belediyesi, 300 Öğrenciye Ücretsiz Yemek Dağıtıyor
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Sorgun Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışı doğrultusunda her gün 300 öğrenciye ücretsiz yemek sunuyor. Gelecek günlerde bu sayının 500'e çıkması bekleniyor. Yemekler, hayırsever vatandaşların bağışları ve belediye bütçesi ile karşılanıyor.

Sorgun Belediyesi her gün yaklaşık 300 öğrenciye ücretsiz yemek veriyor.

Sorgun Belediyesi Nihat Orhan Gül Aşevi Sorumlusu Beşir Karslıoğlu, AA muhabirine, Sorgun Belediyesinin sosyal belediyecilik anlayışı çerçevesinde her gün 300 öğrencinin yemek ihtiyacını ücretsiz karşıladığını belirtti.

Karslıoğlu, okulların yeni açılmış olması nedeniyle bu sayının şimdilik 300 oluğunu ve önümüzdeki günlerde 500 e çıkmasını beklediklerini ifade etti.

Dağıtımı yapılan yemekler hakkında Karslıoğlu, şunları kaydetti:

"Öğrencilerimiz öğle aralarında Nihat Orhan Gül Aşevi'ne gelerek 4 çeşit yemek yiyor. Profesyonel ekiplerce her gün titizlikle hazırlanan yemeklerin masrafları belediyemiz ve hayırsever vatandaşlarımız tarafından karşılanıyor. Adak kurbanı olan vatandaşlarımızdan bazıları aşevimize bağışlıyor. Yine hayırsever vatandaşlarımız kuru gıda yardımında bulunuyor. Belediyemiz de tüm eksiklerimizi karşılıyor. Bugün 300 öğrenciye yemek veriyoruz, önümüzdeki günlerde bu sayı en az 500 olacaktır."

Karslıoğlu, öğrencilerin yanı sıra yemeklerden hasta, engelli, yaşlı ve kimsesiz vatandaşların da istifade ettiğini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA / Şahin Özmen - Güncel

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