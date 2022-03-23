- Ukraynalılar, Rusların yaptığı yardımları ateşe verdi

HERSON - Ukrayna'nın Herson kentinde halk, Rusya tarafından dağıtılan insani yardımları sokak ortasında yakarak imha etti.

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları 28 gündür devam ediyor. Rusların kontrolündeki Herson kentinde Rusya tarafından halka insani yardım dağıtıldı. İşgalcilerin yardımlarını kabul etmeyen halk, verilen yardım paketlerini bir araya toplayarak ateşe verdi.

"Süt, çocuk maması ve bez gerekli"

Herson Belediye Başkanı İgor Kolıhayev ise daha önce yaptığı açıklamasında, kentte bebeklerin ihtiyacını karşılamanın imkansız hale geldiğini vurgulamış, "Şimdi şehrimize insani yardım gerekiyor. Yaşlı insanlar için eşyalar ve tıbbı malzemeler gerekli. Çocuklara ise süt, mama ve bez gerekli" ifadelerini kullanmıştı.