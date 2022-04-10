Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 177. yılı Vatan Caddesi'nde kutlandı - Haberler

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Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 177. yılı Vatan Caddesi'nde kutlandı

Demirören Haber Ajansı - Derya Evren - Güncel
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Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 177. yılı Vatan Caddesi'nde kutlandı

İSTANBUL'da Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 177. yılı çeşitli etkinliklerle kutlandı.

İSTANBUL'da  Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 177. yılı çeşitli etkinliklerle kutlandı. İl Emniyet Müdürlüğü'nün de bulunduğu Vatan Caddesi üzerinde yapılan geçit töreni renkli görüntülere ev sahipliği yaptı.

Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 177. yılı çeşitli etkinliklerle kutlandı. İl Emniyet Müdürlüğü'nün de bulunduğu Vatan Caddesi üzerinde geçiş töreni yapıldı. İstanbul Emniyeti'ne bağlı Özel Harekat, Çevik Kuvvet ve Motosikletli Yunus Timleri başta olmak üzere bütün birimlerle gerçekleştirilen törene Vali Yardımcısı Mehmet Ali Özyiğit ve İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş katıldı. Törende İstanbul Emniyeti Müdürülüğü'ne bağlı Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğü'nün Motosikletli Yunus Timleri özel bir gösteri yaptı. Törende polis helikopterleri, araçları ve zırhlı araçlar da geçiş yaptı.


- İstanbul
Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 177. yılı Vatan Caddesi'nde kutlandı

Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 177. yılı Vatan Caddesi'nde kutlandı

Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 177. yılı Vatan Caddesi'nde kutlandı

Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 177. yılı Vatan Caddesi'nde kutlandı

Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 177. yılı Vatan Caddesi'nde kutlandı

Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 177. yılı Vatan Caddesi'nde kutlandı

Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 177. yılı Vatan Caddesi'nde kutlandı

Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 177. yılı Vatan Caddesi'nde kutlandı

Demirören Haber Ajansı / Derya Evren - Güncel

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