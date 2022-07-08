Son dakika! Türk askerinin Reyhanlı'ya girişinin 84. yıl dönümü kutlanıyor Son dakika haberler... Türk askerinin Hatay'ın Reyhanlı ilçesine girişinin 84. yıl dönümü törenlerle kutlandı. Türk askerinin Hatay'ın Reyhanlı ilçesine girişinin 84. yıl dönümü törenlerle kutlandı. 11 Mayıs Şehitler Anıtı'nda düzenlenen törende, Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Belediye Başkanı Mehmet Hacıoğlu, 8 Temmuz'un Türk askerinin Reyhanlı'ya girişinin onur günü olduğunu belirtti. Törene, CHP Hatay Milletvekili İsmet Tokdemir, Kaymakam Yasin Öztürk ile vatandaşlar, şehit yakınları ve gaziler katıldı. AA / Ecevit Cemiloğlu - Güncel Güncel Haberler Son Dakika

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