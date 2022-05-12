Son dakika... Tunuslu gazeteciler, Aljazeera muhabirinin öldürülmesini protesto etti - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika... Tunuslu gazeteciler, Aljazeera muhabirinin öldürülmesini protesto etti

AA - Arbi Mahjoubi - Güncel
 - Güncelleme:

Son dakika haberi... Tunus Gazeteciler Sendikası (SNJT) binası önünde toplanan gazeteciler İsrail'in protesto edilmesi El Cezire'nin Tunus Ofisi Direktörü Lütfi Haci ile röportaj Tunus Gazeteciler Sendikası'ndan Muhammed Yasin Jelassi ile röportaj TUNUS - Tunuslu gazeteciler, Katar merkezli Aljazeera...

Tunus Gazeteciler Sendikası (SNJT) binası önünde toplanan gazeteciler

İsrail'in protesto edilmesi

El Cezire'nin Tunus Ofisi Direktörü Lütfi Haci ile röportaj

Tunus Gazeteciler Sendikası'ndan Muhammed Yasin Jelassi ile röportaj

TUNUS - Tunuslu gazeteciler, Katar merkezli Aljazeera televizyonu muhabiri Şirin Ebu Akile'nin Filistin'de görevini yaptığı sırada İsrail askerlerince vurularak öldürülmesini, başkent Tunus'taki Tunus Gazeteciler Sendikası (SNJT) binası önünde toplanarak protesto etti.

AA / Arbi Mahjoubi - Güncel

El Cezire, Protesto, Röportaj, Tunus, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title